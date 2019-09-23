В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавших

Еще десять человек получили травмы

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Новоград-Волынском районе Житомирской области в жутком ДТП грузовика и автобуса погибли 9 человек, еще 10 – травмированы.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло около 22:30 22 сентября на 250 километре трассы Киев-Чоп, вблизи села Большой Молодьков. Выяснилось, что 55-летний водитель "DAF" с цистерной, направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча". Автобус в этот момент стоял на обочине дороги – 66-летний водитель автобуса остановился замены колеса. В момент ДТП часть пассажиров находились на обочине дороги.

Фото: ГУНП в Житомирской области

В результате аварии погибли девять пассажиров автобуса, их полные анкетные данные устанавливаются. Водителя грузовика и еще девять пассажиров автобуса, госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

"Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК", – рассказали в полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Новоград-Волынского ОП и Главного управления Нацполиции в области.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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