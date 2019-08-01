Преступникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы

В Житомирской области вандалы разбили 16 памятников погибшим в АТО 2019-08-01T14:26:00+03:00 Другие регионы Преступникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы

В Новоград-Волынском на кладбище вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

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Как рассказали в пресс-службе полиции Житомирской области, сообщение о повреждении памятников поступило копам сегодня утром. Вандалы "работали" в ночь на 1 августа. Всего повредили 16 памятников, 3 из них – на местах захоронений воинов АТО.

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"Предварительная квалификация события – ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению лица или лиц, причастных к событию и привлечения их к ответственности", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит от 3 до 5 лет лишением свободы.

Не так давно в Кременчуге Полтавской области неизвестные вандалы разбили мемориальные доски бойцу АТО и герою Небесной Сотни, установленные на стене школы.

Кроме того, ранее в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. Ранее на монументе неизвестные рисовали свастику, обливали белой краской и даже бросали в него взрывпакеты.

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