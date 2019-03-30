В Житомирской области внедорожник насмерть сбил мужчину
От полученных травм пешеход скончался в карете "скорой"
В Новограде-Волынском внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Житомирской области.
Смертельное ДТП произошло вечером 29 марта на 226 километре трассы Киев-Чоп. Как выяснилось, Kia Sorento, под управлением 44-летнего жителя Волынской области, ехал в направлении Житомира. На момент наезда 30-летний пешеход переходил дорогу по неосвещенному пешеходному переходу.
В результате ДТП 30-летний житель Хмельницкой области получил травмы. Мужчина скончался в карете "скорой" во время оказания медицинской помощи.
"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области внедорожник насмерть сбил мужчину". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве на Северном мосту произошло смертельное ДТП
В салоне авто на момент аварии было три человека, один из них от полученных травм погиб на месте
Тело просто разорвало: на Борщаговке произошло жуткое ДТП
Грузчик попытался проскочить перед топливозаправщиком в неположенном месте