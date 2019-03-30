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В Житомирской области внедорожник насмерть сбил мужчину

Сегодня, 11:04

От полученных травм пешеход скончался в карете "скорой"

Фото: УНН
В Житомирской области внедорожник насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg Другие регионы От полученных травм пешеход скончался в карете «скорой»

В Новограде-Волынском внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Житомирской области.

Смертельное ДТП произошло вечером 29 марта на 226 километре трассы Киев-Чоп. Как выяснилось, Kia Sorento, под управлением 44-летнего жителя Волынской области, ехал в направлении Житомира. На момент наезда 30-летний пешеход переходил дорогу по неосвещенному пешеходному переходу.

В результате ДТП 30-летний житель Хмельницкой области получил травмы. Мужчина скончался в карете "скорой" во время оказания медицинской помощи.

"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, пешеход, мужчина, внедорожник, наезд, житомирская область, погибший

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