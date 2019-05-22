В Житомирской области во дворе у мужчины нашли почти восемь тысяч кустов конопли

Злоумышленник утверждает, что выращивал растение только для собственных нужд

Фото: Нацполиция

Полиция Житомирской области обнаружила у мужчины большое количество конопли, которая росла во дворе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП Нацполиции области.

21 мая в Коростышеве полицейские провели санкционированный обыск в доме 32-летнего жителя райцентра. По информации оперативников, мужчина мог незаконно хранить наркотические вещества.

На территории усадьбы правоохранители обнаружили участок с зеленью, которая внешне похожа коноплю. Запрещенные посевы, около 7700 растений, были изъяты. Кроме того, в доме мужчины копы нашли и запасы семян.

По словам хозяина, он высеял коноплю для собственных нужд.

Следователи уже подготовили представление в суд о направлении всего изъятого на экспертное исследование. Начато досудебное расследование по статье 310 ("Посев или выращивание снотворного мака или конопли") Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, в Геническом районе Херсонской области в рамках операции "Мак" правоохранители разоблачили 35-летнего мужчину, который выращивал коноплю, переделывал ее и готовил к сбыту. Полицейские установили, что наркоаграрий занимался только элитными сортами конопли. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 750 тысяч гривен.

Кроме того, ранее мы писали, какие полезные и вредные свойства имеет конопля. Она может как затмить разум, так и болезнь облегчить. Например – рак, СПИД, болезнь Альцгеймера. Якобы полезное вещество? Но если речь идет о канабиноле – главном действующем веществе конопли, то полезное в нашем сознании превращается в наркотик.

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