В Житомирской области водитель легковушки сбил полицейского и скрылся

Правоохранителя с травмой ноги госпитализировали в местную больницу

Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области водитель легковушки сбил полицейского и скрылся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aae/73b/5c5aae73b5911.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aae/73b/5c5aae73b5911.jpg 2019-02-06T11:51:00+02:00 Другие регионы Правоохранителя с травмой ноги госпитализировали в местную больницу

В Житомирской области водитель иномарки неадекватно отреагировал на замечание полицейского и наехал на него. После этого мужчина скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 5 февраля в селе Старый Любар. Как выяснилось, во время патрулирования полицейские обратили внимание на Audi, который остановился посреди перекрестка. Полицейские подошли к автомобилю и сделали замечание водителю о нарушении им Правил дорожного движения. После требования полицейских показать документы, мужчина обругал и начал угрожать. После этого водитель внезапно тронулся с места и выполнил маневр, во время которого наехал на полицейского. После наезда автомобиль скрылся с места.

"Преследование водителя сразу после происшествия не принесло положительного результата, но его личность нам было известно, поскольку он уже является подозреваемым в другом уголовном производстве, связанном с имущественными преступлениями. Вечером этого же дня он уже давал показания следователям", – рассказал начальник Любарского отделения полиции Андрей Бенеда.

Примечательно, что 23-летний водитель отказался рассказать полицейским, где находится его автомобиль. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в содеянном и подача ходатайства в суд о назначении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Пострадавшего в результате наезда полицейского с травмой ноги госпитализировали в местную больницу.

Подобный случай ранее произошел в Ровенской области. Там на автодороге Киев – Чоп во время оформления ДТП водитель автомобиля Аudi совершил наезд на работника полиции.

Кроме того, не так давно в Киеве квартирные воры наехали на двух полицейских и протаранили десять автомобилей.

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