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В Житомирской области военные воровали и продавали оружие из воинской части

1 июля, 11:14

За часть похищенного оружия злоумышленники хотели получить 65 тысяч гривен

Фото: ГБР

Правоохранители Житомирской области завершили досудебное расследование по факту похищения и продажи оружия. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Досудебным расследованием установлено, что в конце прошлого года военнослужащий одной из воинских частей Житомирской области по предварительному сговору с гражданскими тайно похитили 10 единиц огнестрельного оружия и другое военное имущество с территории воинской части, в которой он проходил службу", — говорится в сообщении.

"В начале текущего года в рамках уголовного производства задержаны двое ранее судимых лиц при попытке сбыта части похищенного оружия, за которую они планировали выручить 65 тысяч гривен", — добавили правоохранители.

В ГБР сообщили, что полиция уже напривила в суд обвинительные акты насчет трех человек по подозрению в похищении оружия по предварительному сговору группы лиц (ч. 3 ст. 410 УК Украины), соучастии и пособничестве в похищении оружия (чч. 2, 5 ст.27, ч. 3 ст. 410 УК Украины) и ношении, хранении и сбыте оружия по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, в Харьковской области сотрудники полиции и Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, торговавшего боеприпасами и взрывчаткой. Мужчину задержали с поличным – в момент продажи очередной партии боеприпасов.

Кроме этого, в Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте оружия и боеприпасов. Оперативники разоблачили местного жителя, который занимался продажей смертельных "товаров" на территории Запорожья и области. Задержание было проведено у дома по улице Крепостной сразу после продажи за пять тысяч гривен обреза охотничьей двустволки. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

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Тег суд, оружие, расследование, сбыт, воинская часть, ГБР

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Источник:

ГБР

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