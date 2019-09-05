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В Житомирской области военный-контрактник торговал амфетамином

5 сентября, 02:26

Готовится сообщение военному о подозрении

Фото: Военная прокуратура Центрального региона Украины

Фото: Военная прокуратура Центрального региона Украины

В Житомирской области на продаже амфетамина задержали военного-контрактника. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона.

"21 июня 2019 в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранители задокументировали факт незаконного сбыта наркотиков военнослужащим. "Товар" был изъят, а экспертиза подтвердила, что это психотропное вещество – амфетамин. 4 сентября 2019 этот же военнослужащий снова продал амфетамин. Наркотическое средство и денежные средства, полученные за него торговцем, изъяты, а злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются обыски по месту жительства военного и осмотр места его задержания. Планируется сообщение военному-наркодилеру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Также готовится подача в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в Одессе задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное оружие.

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Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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Источник: Сегодня

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