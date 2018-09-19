В Житомирской области воспитатели сдавали в "трудовую аренду" детей-инвалидов

Сегодня, 22:23

Дети выполняли хозяйственные и сельскохозяйственные работы, а работники заведения получали за это деньги

фото Национальная полиция Украины
фото Национальная полиция Украины

В Житомирской области руководители детдома-интерната заключали с третьими лицами соглашения о трудовой эксплуатацию воспитанников с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, дети выполняли хозяйственные и сельскохозяйственные работы, а работники заведения получали за это деньги.

"Пострадавших использовали для переноса порубленных дров и уборки бытового мусора, переноски мешков со строительными материалами, старой мебели, реализации продукции на рынке", – говорится в сообщении.

Полицейские говорят, что задокументировали более 10 фактов трудовой эксплуатации воспитанников дома-интерната.

f5226db-2

Отмечается, что правоохранители задержали директора дома-интерната и воспитателя заведения, который является его зятем.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека") Уголовного кодекса Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в июне в Запорожье женщина пыталась продать своего 15-летнего сына в трудовое рабство за 50 тысяч гривен. Ее задержали сразу после передачи ей денег за ребенка. 

А в Тернопольской области мачеха отправила девушку-инвалида на полевые работы, где девушку избивали. Сама опекун, тем временем, сдавала в аренду квартиру подопечной.
торговля детьми, торговля людьми, инвалид, житомирская область
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Задержан харьковчанин, отправлявший украинок секс-рабынями в Польшу

14 Сентября, 15:28

Мужчина отправлял девушек через аэропорт "Киев"

Запорожье

zp.npu.gov.ua

В Запорожье задержали торговку людьми

3 Сентября, 21:26

Задержанная 2000 года рождения занималась "вербовкой и перемещением" женщин и девушек в сексуальное рабство с целью получения средств за их продажу
Загрузка...

Одесса

Фото: dpsu.gov.ua

Торговал людьми: в аэропорту "Одесса" задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

31 Августа, 12:21

Преступник прибыл в Украину из Стамбула

Запорожье

Фото из открытых источников

Пыталась продать сына-подростка: в Запорожье женщину суд приговорил пяти годам тюрьмы

30 Августа, 13:47

Горе-мать планировала продать больного сына за 50 тысяч гривен

Запад

Женщина не жалела собственных детей. Фото: прокуратура

В Хмельницком мать "сдавала в аренду" своих маленьких сыновей

11 Августа, 06:21

Женщину задержали при получении пяти тысяч гривен – платы за один день эксплуатации малышей для попрошайничества

Запад

Фото: pixabay.com

В Хмельницком мать "сдавала в аренду" сыновей для попрошайничества

11 Августа, 00:58

Правоохранители задержали женщину после передачи детей и получения денег от заказчика
Загрузка...