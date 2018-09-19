В Житомирской области воспитатели сдавали в "трудовую аренду" детей-инвалидов

Дети выполняли хозяйственные и сельскохозяйственные работы, а работники заведения получали за это деньги

В Житомирской области руководители детдома-интерната заключали с третьими лицами соглашения о трудовой эксплуатацию воспитанников с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, дети выполняли хозяйственные и сельскохозяйственные работы, а работники заведения получали за это деньги.

"Пострадавших использовали для переноса порубленных дров и уборки бытового мусора, переноски мешков со строительными материалами, старой мебели, реализации продукции на рынке", – говорится в сообщении.

Полицейские говорят, что задокументировали более 10 фактов трудовой эксплуатации воспитанников дома-интерната.

Отмечается, что правоохранители задержали директора дома-интерната и воспитателя заведения, который является его зятем.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека") Уголовного кодекса Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в июне в Запорожье женщина пыталась продать своего 15-летнего сына в трудовое рабство за 50 тысяч гривен. Ее задержали сразу после передачи ей денег за ребенка.

А в Тернопольской области мачеха отправила девушку-инвалида на полевые работы, где девушку избивали. Сама опекун, тем временем, сдавала в аренду квартиру подопечной.