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В Житомирской области возник новый лесной пожар

28 апреля, 20:34

Елена Вус

К тушению пожара привлечены 124 человека и 26 единиц техники

Спасатели ликвидируют лесной пожар возле с.Рудня-Перганская Олевского района Житомирской области, где ранее огонь уничтожил сразу несколько сел, возникший во вторник после 15.00, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

"Во второй половине дня около 15.00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с.Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой... С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

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От с.Рудня-Перганская до границы Беларуси около 15 км.

А тем временем, в нескольких выгоревших селах Овручского района местные жители взялись отстраивать дома.Сельчане, у которых полностью сгорели дома, живут либо у родственников, либо в пустующих домах.

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