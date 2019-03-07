В Житомирской области вспыхнул частный дом: погиб пожилой мужчина
Тело 79-летнего владельца дома обнаружили спасатели
В Житомирской области в одном из сел Новоград-Волынского района произошел пожар в жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело пожилого хозяина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Пожар произошел вечером 6 марта в частном деревянном жилом доме в селе Кленовая. Спасателей вызвали соседи, которые увидели огонь на крыше здания. Прибывшие на место работники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь, но он успел уничтожить помещение кухни и крышу дома на площади 50 "квадратов".
"Во время проведения разведки внутри жилья на полу в коридоре, пожарные обнаружили тело 79-летнего владельца без признаков жизни", - рассказали в ГСЧС.
Причиной пожара, предварительно, стало арушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Все его обстоятельства устанавливают специалисты.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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