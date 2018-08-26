В Житомирской области вспыхнуло предприятие по обработке дерева

Спасатели десять раз ездили на дозаправку пожарных автомобилей водой из реки

В Житомирской области вспыхнул пожар на территории деревообрабатывающего предприятии. Огонь охватил площадь около 100 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

"26 августа в 4:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории деревообрабатывающего предприятия в поселке Народичи", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что огнем были охвачены 60 куб. м деревянных отходов шпона и опилок, находившихся на улице между зданиями цеха и склада, а также дробильная установка. Для предотвращения распространения пламени на эти два сооружения, привлекли на помощь еще одно отделение пожарных.

Используя нагрузочную машину, работники предприятия помогали спасателям растягивать горящую кучу отходов.Чтобы окончательно затушить пожар, понадобилось долгое время поливать опилки водой.

"Общими усилиями в 05:04 пожар был локализован. Чтобы предотвратить повторное возгорание, специалистам ГСЧС пришлось долгое время поливать шпон и опилки водой. Для этого спасатели 10 раз ездили на дозаправку пожарных автомобилей водой из реки. В 10:35 пожар полностью ликвидировали", – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Бойцы ГСЧС не позволили пламени распостраниться на здание цеха, внутри которого находились станки и склад с готовой продукцией. Огнем уничтожены 60 куб. м деревянных отходов и дробильная установка.

Причина пожара, ущерб, а также все обстоятельства этого события устанавливаются.

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Напомним, в субботу утром, 25 августа, в Хмельницком на вещевом рынке вспыхнул пожар. В результате загорелись торговые киоски на площади 80 квадратных метров.