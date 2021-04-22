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В Житомирской области задержали агента ФСБ: чем промышлял

22 апреля, 18:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Житель Бердичева вступил в преступный сговор с российскими спецслужбами, они обещали ему денежное вознаграждение за "работу" – какие задания выполнял агент ФСБ

В Житомирской области спецслужбы задержали жителя города Бердичев, которого подозревают в совершении государственной измены. По данным следствия, он сотрудничал с ФСБ РФ.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, мужчина вступил в преступный сговор с российскими спецслужбами в январе-апреле 2021 года. Подозреваемый действовал под конспиративным псевдонимом, получал и выполнял задачи, которые наносят вред обороноспособности и государственной безопасности Украины.

В частности, он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений и "слепых зон", систему охраны, а также собирал личную информацию о военнослужащих и их семьи и тому подобное.

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Незаконно добытые сведения, за которые ему пообещали денежное вознаграждение, передавал различными видами связи.

"По месту жительства задержанного правоохранителями проведен санкционированный обыск, во время которого изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила крупную сеть агентов ФСБ.

Также напомним, СБУ задержала агента "Джигурду", который работал на ФСБ и боевиков.

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СБУ задержание шпионаж вербовка житомирская область ФСБ РФ
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