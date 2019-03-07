В Житомирской области задержали опасную банду вымогателей

Группировку организовал известный в регионе "криминальный авторитет"

Фото: СБУ.

В Житомирской области задержали опасную банду вымогателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c5/9c5/5c80c59c542c0.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c5/9c5/5c80c59c542c0.jpeg 2019-03-07T09:31:00+02:00 Другие регионы Группировку организовал известный в регионе «криминальный авторитет»

В Житомирской области сотрудники СБУ разоблачили и задержали участников криминальной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав банды входили ранее судимые жители области, а руководил ею известный в регионе "криминальный авторитет". Преступники создавали искусственные конфликтные ситуации и вымогали от представителей коммерческих структур и состоятельных граждан средства за "разрешения" споров. При этом злоумышленники физически и психологически давили на них.

Восьмерых участников группировки задержали в Новоград-Волынском и Любаре после передачи им очередных "траншей" на общую сумму более тысячи долларов США.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей.

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

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