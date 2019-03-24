В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua.

В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg 2019-03-24T01:05:00+02:00 Другие регионы

В Житомирской области задержали организатора канала переправки нелегалов, которого разыскивал Интерпол,

Пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбук в субботу сообщает, что сотрудники спецслужбы задержали в Коростышеве Житомирской обл. гражданина Украины, объявленного в международный розыск по линии Интерпола.

По информации правоохранителей, местный житель в течение длительного времени скрывался в европейских странах от следствия за организацию незаконной миграции иностранцев в ЕС.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в нашу страну для оформления себе документов гражданина Украины на новую фамилию", – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в нашу страну для оформления себе документов гражданина Украины на новую фамилию.

В спецслужбе резюмировали, что сейчас фигурант дела находится под стражей. В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через госграницу – ИФ) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", – резюмировали

(Украины) УК Украины

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