В Житомирской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

Также в регионе закрыли на карантин детское отделение одной из больниц

В Любарском районе Житомирской области зафиксировали новую вспышку коронавируса.

Реклама

Как сообщает "Журнал Житомира", ссылаясь на заместителя главы Житомирской ОГА Наталью Остапченко, в психоневрологическом интернате закрытого типа COVID-19 диагностировали у восьми человек. Кто именно заболел, Остапенко не уточнила.

Кроме того, в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным, и детское отделение. Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новоград-Волынском.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области медики повторно заболели COVID-19. Заболевание протекало в тяжелой форме.

В тренде Боевики пустят Красный Крест к украинским заложникам – Ермак

Также напомним, в Житомире хирургическое отделение областной больницы решили закрыть после вспышки коронавируса среди медиков. В больничном отделении инфекцию подтвердили у 16 работников.

Реклама

Кроме того, в Житомирской области одним из очагов вспышки коронавируса стало отделение "Укрпочты" в Левкове. Тут инфекцию подтвердили у почтальонов, которые разносили пенсии местным жителям.

Сколько платят тем, кто испытывает на себе вакцину, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама