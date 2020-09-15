Українська
$ 28
33,25
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Житомирской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

15 сентября, 09:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Также в регионе закрыли на карантин детское отделение одной из больниц

В Любарском районе Житомирской области зафиксировали новую вспышку коронавируса.

Реклама

Как сообщает "Журнал Житомира", ссылаясь на заместителя главы Житомирской ОГА Наталью Остапченко, в психоневрологическом интернате закрытого типа COVID-19 диагностировали у восьми человек. Кто именно заболел, Остапенко не уточнила.

Кроме того, в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным, и детское отделение. Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новоград-Волынском.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области медики повторно заболели COVID-19. Заболевание протекало в тяжелой форме.

В тренде
Боевики пустят Красный Крест к украинским заложникам – Ермак

Также напомним, в Житомире хирургическое отделение областной больницы решили закрыть после вспышки коронавируса среди медиков. В больничном отделении инфекцию подтвердили у 16 работников.

Реклама

Кроме того, в Житомирской области одним из очагов вспышки коронавируса стало отделение "Укрпочты" в Левкове. Тут инфекцию подтвердили у почтальонов, которые разносили пенсии местным жителям.

Сколько платят тем, кто испытывает на себе вакцину, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интернаты инфекция заражение коронавирус житомирская область COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
Прокурор Хмельницкой области умер от COVID
Прокурор Хмельницкой области умер от COVIDДругие регионы
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика
В Житомирской области
В Житомирской области "блогеры" пытали людей и транслировали это в YoutubeДругие регионы
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местнымиДругие регионы
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять