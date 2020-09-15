В Житомирской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

В Любарском районе Житомирской области зафиксировали новую вспышку коронавируса.
Как сообщает "Журнал Житомира", ссылаясь на заместителя главы Житомирской ОГА Наталью Остапченко, в психоневрологическом интернате закрытого типа COVID-19 диагностировали у восьми человек. Кто именно заболел, Остапенко не уточнила.
Кроме того, в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным, и детское отделение. Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новоград-Волынском.
Ранее мы сообщали, что в Житомирской области медики повторно заболели COVID-19. Заболевание протекало в тяжелой форме.
Также напомним, в Житомире хирургическое отделение областной больницы решили закрыть после вспышки коронавируса среди медиков. В больничном отделении инфекцию подтвердили у 16 работников.
Кроме того, в Житомирской области одним из очагов вспышки коронавируса стало отделение "Укрпочты" в Левкове. Тут инфекцию подтвердили у почтальонов, которые разносили пенсии местным жителям.
Сколько платят тем, кто испытывает на себе вакцину, смотрите в видеосюжете:
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