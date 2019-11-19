В жутком ДТП в Хмельницкой области погибли два человека, еще 11 попали в больницу

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

В Хмельницкой области столкнулись маршрутка и легковушка. Авария унесла жизни двух человек, еще 11 – оказались в больнице.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что ДТП произошло 19 ноября в 7:50 часов на трассе Житомир – Черновцы, вблизи села Анновка Дунаевецкого района. Там дорогу не поделили легковушка KIA Сеrato и маршрутка Mercedes Sprinter сообщением "Панасовка – Дунаевцы – Хмельницкий".

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одну пассажирку КИА в тяжелом состоянии доставили ​​в областную больницу. В больницу отправили и 11 человек, которые ехали в маршрутке, в том числе и водитель. Пятеро из них получили травмы, а в одной из пассажирок сломана рука.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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