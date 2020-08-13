В жутком ДТП возле курортного города погиб отец с детьми (фото)

За рулем была мать мальчиков

Вблизи Скадовска в Херсонской области столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли три человека – отец с детьми.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла утром 13 августа. По предварительным данным, 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем Volkswagen Golf выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым микроавтобусом DAF.

От полученных травм погибли двое сыновей женщины (11 и 14 лет) и ее 49-летний муж. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В тренде Хасиды все же приедут в Умань: в городе ожидают до 10 тысяч паломников

Реклама

"Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина угнал машину и угодил в ДТП – пострадал ребенок.

Также напомним, в Кировоградской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли два человека.

Видео: Telegram/Х Одесса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама