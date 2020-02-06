В Знаменке с двухэтажного дома сняли кровлю, а новую не положили: жителей заливает дождями

Жителей заливает дождями через дыры в крыше, они даже боятся включить свет

В Знаменке Кировоградской жители двухэтажки живут под открытым небом. Старую кровлю коммунальщики сняли еще в декабре. А новое покрытие устанавливать не торопятся. Чердак только затянули пленкой, через которую в доме текут потоки дождевой воды. Почему работы прекратили, и кто будет компенсировать убытки жителям, решили разобраться новости "Сегодня".

"Оно бежало как из крана", – жалуется Раиса Сребрянская, жительница Дома.

В кухне у хозяйки Раисы вода с потолка и до сих пор стекает. После дождя за ночь набежала полная миска. Пенсионерка свет пока не включает – боится, что вспыхнет проводка. По щиколотку воды было и у соседей Раисы. Потоп сняли на видео.

Водопады в двухэтажке случаются уже несколько лет. Ранее из-за старой дырявой крыши. Теперь из-за отсутствия кровли. Ее начали ремонтировать два месяца назад. Старый шифер коммунальщики сняли, а новым не покрыли. Закончились деньги. Житель дома Юрий Иванов не может спокойно спать. Потолок от протекания провис над головой:

"В любое время он может упасть, этот потолок. Там если будут еще продолжать что то делать, то они провалятся, будут здесь все ремонтники".

Кроме проблемы затопленных квартир, есть еще одна. По дому гуляет ветер, а жители греют улицу. Сколько придется платить за газ – еще не подсчитали.

"Я на первом живу этаже, но у нас в квартирах холодно. И расход газа намного больше. А пенсии не хватит, что бы оплачивать", – сетует Галина Булах, жительница дома.

Этому дому более восьми десятков лет. Крыша давно нуждалась в капитальном ремонте. Но зачем его начали зимой – жители не понимают. В горсовете объясняют.

Сергей Усатенко, начальник Знаменского отдела ЖКХ:

"Все средства заново распределяются на новые объекты. И не было, скажем так, гарантии людям, что эти средства выделятся в этом году".

А полностью отремонтировать кровлю не дали дожди. Но убытки из-за ливней с потолка жителям советуют взимать с подрядчика. Потому что некачественно покрыл крышу пленкой. Тот отказывается. Утверждает, что в протекающей крыше виноваты погодные условия. Кто на самом деле виноват в затоплении квартир – будет выяснять спецкомиссия, которую создают в горсовете. Но юристы советуют жителям сразу обращаться в суд.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что многоэтажку в Днепре затапливает нечистотами. Вонь из подвала ощущается и в квартирах. Люди говорят: дышать нечем. Так длится уже полтора месяца, а коммунальщики ничего сделать не могут.

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