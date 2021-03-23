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В зоопарке Николаева родились львята: малышей отправят в Африку (видео)

23 марта, 22:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Маленьких животных негде разместить

В Николаевском зоопарке родились двое львят. Сейчас они живут с мамой в закрытом вольере.

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Журналистам "Сегодня" показали малышей.

Пока у девочки нет имени, его дадут позже, в соответствии с характером. Сейчас смотрители нежно называют ее "солнышко". Львят до сих пор кормит мама. Отец по имени Ланга пока живет отдельно и ждет знакомство со своими детьми.

Видео: Сегодня

Сейчас в зоопарке семь львов, а еще – пантера, тигры и леопарды. Хищникам нужно много свободного места. Здесь его не хватает, потому что нет денег на дополнительные вольеры. Для животных вынуждены искать другие дома.

Весной маленьких львов отправят в Африку. Разместить их в других украинских зоопарках проблематично, поскольку такие животные есть практически во всех подобных учреждениях, где их могут содержать.

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Директор зоопарка признает, что работать в условиях карантина тяжело. За прошлый год было убытков на 3 миллиона гривен. Экспозиции в помещениях закрыты для посетителей из-за пандемии, а на дворе вольеры преимущественно пустые – звери пока прячутся от холода. Поэтому и людей сейчас мало.

Новость о маленьких львят уже облетела город. В зоопарке надеются, что посмотреть на малыша придет много посетителей.

Напомним, в Харькове из контактного зоопарка сбежал львенок по кличке Симба.

Кроме того, в городском зоопарке Мелитополя сняли видео, как трудолюбивый медведь по имени Балу берется за генеральную уборку территории.

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животные Николаев лев львенок зоопарк

Источник: Сегодня

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