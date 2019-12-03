Вандалы за две ночи выкорчевали целую аллею туй со школьного двора в Полтавской области

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Пока в Харькове садоводы-партизаны изготавливают зеленые "бомбы", в Полтавской области вандалы выкорчевали полсотни саженцев со школьного двора. За ночь исчезла целая аллея туй. Их сажали сами ученики. На поиски воров отправились новости "Сегодня".

Евгений показывает ямы на школьном дворе – здесь вместе с одноклассниками сажал на каникулах туи. Пятьдесят деревьев, каждое стоимостью до 300 гривен.

"Говорили, что вот через много лет мы приедем и посмотрим, как же наши деревца принялись", – Лариса Бондарчук учительница Щербановского лицея.

Через месяц ночью половину всех деревьев украли. Еще через неделю исчезли и остальные. Не помогло и то, что педагоги покрасили деревца красным. Туи начали искать. Приехали копы, служебная собака взяла след.

"Показала к дороге. Конечно, пожалуй, была машина. Положили в машину и уехали", – рассказывает директор Щербановского лицея.

Деревья школьников повезли на продажу – уверены учителя.

Новости "Сегодня" попытались разыскать туи с красной краской на ближайших рынках. Продавцы говорят, что таких не видели. Мы расспросили коммунальщиков, специалистов из зеленых насаждений. Их деревья тоже постоянно выкапывают. Говорят, воровали настоящие вандалы:

"Способ выкопки этих туй меня шокировал. Они его подкопали, вытащили, и на корне грунта не было вообще".

Чтобы деревья не воровали, коммунальщики усилили охрану.

Сергей Луценко директор коммунального предприятия "Декоративные культуры":

"Мы установили, как вы видите, четыре прожектора, что позволило нам полностью осветлить эту территорию. Сейчас эта площадь освещается как днем".

Видеонаблюдение советуют и школьникам, чтобы больше на их деревца никто не посягал.

Юрий Сулаев представитель управления Нацполиции в Полтавской области:

"Сейчас работаем максимально над тем, чтобы там появилось освещение. Также в рамках реализации проекта "Безопасный город" продумать установку ближе к этому учебному заведению камер видеонаблюдения".

Аллея хвойных у этой школы таки будет. После досадного инцидента в школу обратился мужчина, пожелавший остаться неизвестным, и предложил вместо похищенных туй подарить 50 елок. В заведении долго думали: высаживать или нет. Но в конце решили дать обществу второй шанс.

Стоит отметить, что в Украине активно занимаются озеленением городов. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Николаеве пенсионер высадил более 20 тысяч деревьев. Дедушка решил сделать свой микрорайон зеленой визитной карточкой города.

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