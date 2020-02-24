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Ванна картошки и платные "комнаты для длительных свиданий": Малюська показал СИЗО в Виннице

24 февраля, 06:44

Министр назвал главные проблемы с изоляторами и колониями

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил следственный изолятор и колонии №86 и №1 в Виннице. Он назвал "вполне удовлетворительными" условия содержания людей, однако с несколькими исключениями. Об этом министр написал в своем Facebook.

Он рассказал, что всего в этих местах удержания до 1,5 тысяч заключенных и осужденных, из которых более 300 — "пожизненники".

"Условия содержания — вполне удовлетворительные (за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением) (...) Фото с хорошей отделкой — это комнаты для длительных свиданий, пользование платное — около 350 грн в сутки с человека", — уточнил он.

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Министр назвал проблему со сроками пребывания в СИЗО: "Один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу".

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По словам Малюська, в местах удержания много "пожизненных", которым "некуда себя деть, работы на всех не хватает". Некоторые из них получали смертную казнь еще в девяностых, но их спасло признание такой казни неконституционной.

Напомним, ранее украинский Кабинет министров принял постановление 1150, улучшив меры содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Кроме того, ранее Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы. Полученные от продажи деньги он планирует направить на улучшение условий содержания заключенных. Распоряжаться деньгами будет Минюст.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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СИЗО колония Денис Малюська

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