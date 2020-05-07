"Ваши тесты заразные!": в Херсонской области мать запретила медикам проверить детей на коронавирус

В Херсонской области мать восьмерых детей отказалась пустить в дом медиков, которые хотели взять материалы для ПЦР-тестов на коронавирус. Ранее в этой семье уже заболел 48-летний глава семьи, он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает местное издание kherson.net.ua, скандал произошел в поселке Днепряны, недалеко от Новой Каховки.

Медики приехали в Днепряны, чтобы провести ПЦР-тестирование несовершеннолетних, однако мать решила общаться с врачами и журналистами через открытое окно и сразу предупредила, что тестирования не разрешит.

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"Почему вы нам впариваете эти тесты? У меня нет симптомов, у моих детей тоже. Если у меня нет проблем, не считаю нужным обращаться. Есть Бог, которому мы молимся, Бог заступается и слава Богу. А вы сеете беззаконие и ложь. И вы это все пожнете. Проверьте весь город, там половина больных. Нужно – делайте другим то, что нужно", – кричала женщина.

Дети несколько раз выходили во двор и больными не выглядели, однако медики напомнили, что COVID-19 часто протекает без симптомов, но человек может быть переносчиком инфекции, а вирус, попав в ослабленный организм, может привести к непредсказуемым последствиям.

Одна девочек заявила, что медикам в семье не доверяют: здесь уверены, что первый раз анализы у детей приняли с нарушениями.

"Мазки брали на улице, брату – закрытым тестом, при нас открыли, а детям – открытыми. Хотя вообще приехали из взрослой поликлиники. Они все были в одних перчатках. Мы видели, как все происходило, и больше такого не хотим", - рассказала она.

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"Ваши тесты бестолковые и вообще заразны, их делать нельзя. Детей не дам, и точка", - заявила мать, добавив, что согласится на тестирование только если получат соответствующее решение суда.

Пока медики уговаривали женщину позволить сделать им тесты, под домом становилось все более людно, а позже подъехал и наряд полиции, которую вызвала хозяйка дома, чтобы пожаловаться на врачей, якобы они оказывают психологическое давление. После общения с копами врачи прекратили все уговоры.

"Конечно, поведение матери несерьезное, это просто какое-то средневековье. Мы уже протестировали много людей на самоизоляции, и детей, и взрослых, но с такой реакцией столкнулись впервые. Люди считают, что медики – угроза", – рассказала медицинский директор Новокаховского центра скорой помощи Зорина Зинченко.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья на 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

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Напомним, ранее эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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