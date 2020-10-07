"Вечная память ангелам": в Житомирской области простились с погибшими курсантами (фото)

В Житомирской области прошла церемония прощания с курсантами Дмитрием Студинским и Богданом Матвийчуком, погибшими в авиакатастрофе.

Как сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА, погибшего 19-летнего Богдана встретили в Новограде-Волынском живым коридором. 7 октября в городе объявили Днем траура.

Курсанта провели в последний путь его друзья и родственники в Доме офицеров. А 21-летнего Диму похоронят в его родном селе Скоморохи. Церемония прощания с ним прошла в местной церкви.

"Богдану с Новоград-Волынского было всего 19 лет. Он еще со школьной скамьи стремился стать военным пилотом. А поскольку настойчивости ему было не занимать, никто не удивился, когда он стал курсантом Харьковского университета. Дмитрию из города Озерное был 21 год. Его привели в ряды Воздушных сил романтическая любовь к небу, и мечта стать штурманом. Гибель юношей – непомерная потеря для родителей и родных, а также для всей Житомирской области и Украины. Вечная память нашим ангелам, они навсегда в наших сердцах", – говорится в сообщении ОГА.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 сентября, неподалеку города Чугуева Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Ранее мы сообщали, что в двух городах Украины простились с погибшими при крушении Ан-26 курсантами.

Также напомним, 6 октября церемония прощания с курсантами и офицерами прошла в Харькове.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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