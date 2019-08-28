Великосорочинская школа получит новую столовую благодаря партнерству с ДТЭК Нефтегаз

Фото: poltava.to

Компания ДТЭК Нефтегаз выделила на капремонт столовой в Великосорочинской школе 350 тыс. грн. Об этом сообщает сайт "Полтавщина".

По словам дирекции заведения, потребность в ремонте и новой технике не просто назрела, а перезрела.

"Мы уже давно хотим кормить наших детей более разнообразно и полезно. Давняя мечта – готовить запеканки и выпечку. Умелые повара у нас есть, а вот оборудование пищеблока – далеко от идеального. Нужны пекарский шкаф, тестомес, а также бойлер, новая плита, холодильник. Кроме этого, необходим и ремонт самого помещения, замена окон, ремонт системы подачи воды. Но самое главное, в пищеблоке нет современной вентиляции", – сообщил директор школы Петр Борохович.

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Учитывая такие проблемы учреждения, газодобывающее предприятия и выделило 350 тыс. грн в рамках Стратегического плана социального партнерства компании с Миргородским районом.

Некоторое время займут тендерные процедуры, выполнение работ, монтаж техники и тому подобное. В ДТЭК Нефтегаз убеждены: за несколько месяцев все необходимое в столовой сделают. После ремонта и закупки нового оборудования в пищеблоке ассортимент блюд для детей значительно расширится.

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По словам заместителя председателя Великосорочинской громады Натальи Масливец, ДТЭК Нефтегаз – одна из самых ответственных компаний, работающих на территории ОТГ.

"Ежегодно мы заключаем с ними социальные соглашения, в дополнение к ренте. Благодаря им воплощаем важные для жизнедеятельности общества проекты. Так, в 2018-м газодобытчики помогли нам приобрести медицинское оборудование для амбулатории семейной медицины. В этом году – помогли с ремонтом пищеблока в школе. На День села все аттракционы для малышей оплачивает тоже газодобывающая компания. То есть, это постоянная поддержка и сотрудничество, за что мы им очень благодарны", – говорит Наталья Масливец.

ДТЭК Нефтегаз работает на территории Миргородского района с 2014 года. За это время только в Великих Сорочинцах приобрели автомобиль скорой помощи, провели освещение улиц, капитально отремонтировали кровлю и заменили окна в школе, обеспечили жителей качественной водой (восстановили водонапорную башню и водопроводы), закупили медицинское оборудование для амбулатории. Все благодаря социальному партнерству.

Всего на Миргородщине при финансовой поддержке газодобытчиков удалось воплотить в жизнь более 10 проектов в селах Савинцы, Великие Сорочинцы, Семиренки и Солонцы.

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