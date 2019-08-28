Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Великосорочинская школа получит новую столовую благодаря партнерству с ДТЭК Нефтегаз

28 августа, 10:49

Компания работает на территории Миргородского района с 2014 года

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

Компания ДТЭК Нефтегаз выделила на капремонт столовой в Великосорочинской школе 350 тыс. грн. Об этом сообщает сайт "Полтавщина".

По словам дирекции заведения, потребность в ремонте и новой технике не просто назрела, а перезрела.

"Мы уже давно хотим кормить наших детей более разнообразно и полезно. Давняя мечта – готовить запеканки и выпечку. Умелые повара у нас есть, а вот оборудование пищеблока – далеко от идеального. Нужны пекарский шкаф, тестомес, а также бойлер, новая плита, холодильник. Кроме этого, необходим и ремонт самого помещения, замена окон, ремонт системы подачи воды. Но самое главное, в пищеблоке нет современной вентиляции", – сообщил директор школы Петр Борохович.

Реклама

Учитывая такие проблемы учреждения, газодобывающее предприятия и выделило 350 тыс. грн в рамках Стратегического плана социального партнерства компании с Миргородским районом.

Некоторое время займут тендерные процедуры, выполнение работ, монтаж техники и тому подобное. В ДТЭК Нефтегаз убеждены: за несколько месяцев все необходимое в столовой сделают. После ремонта и закупки нового оборудования в пищеблоке ассортимент блюд для детей значительно расширится.

В тренде
Хваленый российский танк "Армата" оказался небоеспособным
Т-14 "Армата" / Фото из открытых источников

По словам заместителя председателя Великосорочинской громады Натальи Масливец, ДТЭК Нефтегаз – одна из самых ответственных компаний, работающих на территории ОТГ.

"Ежегодно мы заключаем с ними социальные соглашения, в дополнение к ренте. Благодаря им воплощаем важные для жизнедеятельности общества проекты. Так, в 2018-м газодобытчики помогли нам приобрести медицинское оборудование для амбулатории семейной медицины. В этом году – помогли с ремонтом пищеблока в школе. На День села все аттракционы для малышей оплачивает тоже газодобывающая компания. То есть, это постоянная поддержка и сотрудничество, за что мы им очень благодарны", – говорит Наталья Масливец.

ДТЭК Нефтегаз работает на территории Миргородского района с 2014 года. За это время только в Великих Сорочинцах приобрели автомобиль скорой помощи, провели освещение улиц, капитально отремонтировали кровлю и заменили окна в школе, обеспечили жителей качественной водой (восстановили водонапорную башню и водопроводы), закупили медицинское оборудование для амбулатории. Все благодаря социальному партнерству.

Всего на Миргородщине при финансовой поддержке газодобытчиков удалось воплотить в жизнь более 10 проектов в селах Савинцы, Великие Сорочинцы, Семиренки и Солонцы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Социальное партнерство Полтавская область ДТЭК Нефтегаз

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Появилось новое видео масштабного пожара на складе
Появилось новое видео масштабного пожара на складе "Новой почты" в ПолтавеДругие регионы
Смерть матери с детьми в Скадовске: стала известна причина
Смерть матери с детьми в Скадовске: стала известна причинаДругие регионы
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День НезависимостиУкраина
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берега
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берегаДругие регионы
"Шахтер" открыл бесплатную футбольную площадку в 27-м населенном пункте УкраиныЭкономика

Новости партнеров

Loading...