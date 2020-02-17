Верующие и льготники Винницы судятся с горсоветом из-за электронных билетов в транспорте

Виннитчане утверждают, что их принуждают пользоваться электронными картами, которых они не хотят

Беспрецедентный случай. В Виннице несколько верующих и некоторые льготники подали в суд из-за электронных билетов в общественном транспорте. Мол, мэрия не имеет права выдавать карточки, чтобы люди ими рассчитывались за проезд. Что именно не устраивает горожан?

В зале и коридоре винницкого административного суда пенсионеры, льготники и верующие. Запрещают себя снимать, лицо закрывают платками и бумагами. Говорят, что судятся против расчета в общественном транспорте с помощью карточки:

"Меня заставляют, вынуждают брать карточку, которая мне не подходит, совсем".

Представительница детей с инвалидностью Елена Кучерук говорит, что судятся с городским советом из-за персональных данных. Мол, людей внесут в единую электронную базу и тем самым нарушат их права:

"Вопрос обработки персональных данных вообще не вписан. То есть принуждение. Или у тебя есть е-билет, и ты едешь, или у тебя нет е-билета, и ты не едешь".

А представители городского совета объясняют: электронные билеты – практика развитых стран. Ими пользуются верующие даже в Ватикане. Льготникам карточки выдадут бесплатно, бесплатным останется и сам проезд.

Екатерина Бабина, директор коммунального предприятия "Винницакартсервис":

"Для льготников никаких ограничений нет. Нужно только регистрировать свой проезд в транспорте, просто прикладывать карточку к валидатору. Никакого количества ограниченных поездок нет, карточки предоставляются бесплатно". В тренде На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие

Винница – один из немногих городов, где в маршрутках, трамваях, троллейбусах и автобусах можно рассчитаться за проезд банковской или карточкой виннитчанина. Студенты, например платят за QR-коды.

"Удобно, нормально. Не надо особо брать собой наличные", – отмечает Максим Сергиенко, студент.

Нынешнее слушание было подготовительным. Отменят ли, в конце концов, электронные билеты для отдельных людей – неизвестно. И жители, и туристы уже привыкают к безналичному расчету в общественном транспорте.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице совсем скоро начнет работать Kyiv Smart Card и разбирались, для кого она будет наиболее выгодна.

А еще раньше сообщалось, что замену жетонам – QR-билеты ввели на 10 станциях метро Киева. Причем, электронный билет на метро можно купить не только в кассе.

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