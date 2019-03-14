Весенний бэби-бум начался в Винницком зоопарке

В зоопарке родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты

Весенний бэби-бум начался в Винницком зоопарке 2019-03-14T14:14:00+02:00 Другие регионы В зоопарке родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты

За малышами в зоопарке присматривают опытные сотрудники. К каждому из них тут особый подход: составляют индивидуальный рацион, греют инфракрасными лампами и держат в закрытых вольерах, чтобы инфекцию от людей не подцепили.

Ламы и альпаки живут в двух просторных изгородях. Мамочки не отходят от малышей. Их кормят свежими овощами и зерном. А в стеклянном домике живет стая сурикатов: в молодой пары родилось сразу трое детенышей. Греют малышей инфракрасной лампой, а маму кормят овощами, сыром и йогуртом, чтобы дети получали больше витаминов.

В планах зоопарка купить пару зебр – надеются, что они тоже порадуют посетителей малышами.

Кроме того, ранее "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

Также сообщалось, что в зоопарке Киева провели День объятий. Животные, как и люди, очень любят обниматься.

Тем временем, стамбульский зоопарк пополнился "клубничным" малышом. В одном из вольеров поселился тигренок редчайшего окраса – малыш уже обживается, играет с игрушками и хорошо ест.

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