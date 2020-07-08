Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Поваленные деревья и размытые дороги: стихия накрыла Хмельницкую область (фото)

8 июля, 13:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Каменце-Подольском автомобиль вытаскивали из канавы

В Хмельницкой области спасатели ликвидировали последствия урагана. Сильный порывистый ветер повалил деревья, а в результате ливней дороги оказались размыты. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Реклама

По информации спасателей, в селе Михнов Изяславского района от сильного ветра дерево раскололось и нависло над жилым домом. Спасатели успели распилить его и убрать, не допустив падения на здание.

Затем около 16:00 в селе Богдановка Деражнянского района ветер повалил старое дерево на крышу жилого дома. Работники ГСЧС разрезали поваленное дерево и забрали его с крыши. К счастью, никто из жителей не пострадал.

А вечером в Каменце-Подольском прошел ливень, в результате вода размыла дорогу на Подзамецком спуске. В образовавшуюся канаву провалился автомобиль Fiat Ducato.

В тренде
Нападение на машину "Укрпочты": копы рассказали подробности и обратились за помощью
Реклама

Напомним, ранее мы писали, что непогода бушевала и в Крыму. Там из-за стихии без электричества остались шесть населенных пунктов.

Кроме того, ураган бушевал в Одесской области. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева. Серьезно пострадали два человека.

Также смотрите на видео, как в Одессе после сильного ливня затопило улицы:

Відео: Подслушано Одесса/Telegram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ветер непогода ливень Хмельницкая область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июне
В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июнеДругие регионы
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видео
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видеоУкраина
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)Другие регионы
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с Крыма
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с КрымаУкраина
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
В Полтавской области взорвали авто
В Полтавской области взорвали авто "Укрпочты": похищены более 2,7 миллионов гривен (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять