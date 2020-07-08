Поваленные деревья и размытые дороги: стихия накрыла Хмельницкую область (фото)

В Каменце-Подольском автомобиль вытаскивали из канавы

В Хмельницкой области спасатели ликвидировали последствия урагана. Сильный порывистый ветер повалил деревья, а в результате ливней дороги оказались размыты. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации спасателей, в селе Михнов Изяславского района от сильного ветра дерево раскололось и нависло над жилым домом. Спасатели успели распилить его и убрать, не допустив падения на здание.

Затем около 16:00 в селе Богдановка Деражнянского района ветер повалил старое дерево на крышу жилого дома. Работники ГСЧС разрезали поваленное дерево и забрали его с крыши. К счастью, никто из жителей не пострадал.

А вечером в Каменце-Подольском прошел ливень, в результате вода размыла дорогу на Подзамецком спуске. В образовавшуюся канаву провалился автомобиль Fiat Ducato.

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Напомним, ранее мы писали, что непогода бушевала и в Крыму. Там из-за стихии без электричества остались шесть населенных пунктов.

Кроме того, ураган бушевал в Одесской области. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева. Серьезно пострадали два человека.

Также смотрите на видео, как в Одессе после сильного ливня затопило улицы:

Відео: Подслушано Одесса/Telegram

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