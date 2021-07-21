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Ветер валил деревья и сорвал крыши домов. Что натворила буря в Кропивницком (фото, видео)

21 июля 2021 15:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за непогоды повреждены крыши многоквартирных домов, здание прокуратуры и автостанция

Последствия непогоды в Кировоградской области. Коллаж "Сегодня"

Последствия непогоды в Кировоградской области. Коллаж "Сегодня"

В Кировоградской области ликвидируют последствия вчерашней непогоды. Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.

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Об этом сообщает "Сегодня".

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В Новоархангельске непогода повредила крыши в нескольких домах, ветром повалены деревья и электроопоры. На месте работают спецслужбы, они ликвидируют последствия.

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Также в городе повреждены крыши многоквартирных домов, здание прокуратуры и автостанция.

Непогода повредила крышу. Фото: "Сегодня"

Кроме того, повреждения получили семь частных домов в Кропивницком. В частности, ветер сорвал крыши зданий, повредил перекрытие дома. Как видно на фото, в одном помещение фактически нет потолка.

Фото: "Сегодня"

Напомним, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки" .

Накануне в столице после проливных дождей затопило станцию метро "Берестейская" . В вестибюле стояла вода, всех пассажиров эвакуировали.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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