Вице-мэр Николаева сообщил о новых жертвах бешеной собаки
Укушенных стало больше
В Николаеве увеличилось количество пострадавших от укуса собаки, которая умерла от бешенства, до 12 человек.
Об этом в понедельник, 1 апреля, в ходе пресс-конференции сообщил вице-мэр города Юрий Степанец, сообщает сайт Преступности НЕТ.
Ранее сообщалось, что в районе областного онкологического диспансера бездомная собака покусала пятерых людей. Затем их число увеличилось до восьми. По одним данным, собаку усыпили, по другим – она умерла утром 29 марта. Позже появились результаты анализов останков умершей собаки, которые показали, что животное было заражено бешенством.
"Сделали экспертизу – подтвердилось бешенство у собаки. Пострадало на сегодняшний день, по заявлениям от управления здравоохранения 12 человек, всем оказана помощь. В больницах города и области есть необходимые препараты против бешенства", – сообщил Степанец.
Также он добавил, что комиссия определила зону карантина, где КП "Центр защиты животных" будет проводить отлов собак, размещать их в вольерах и наблюдать за ними, чтобы определить, заразились ли они от умершей собаки бешенством.
По словам директора КП Александра Голобродского, всего с района уже отловили 27 собак, которые контактировали с бешеной собакой.
Ранее мы сообщали о массовой иммунизации домашних животных против бешенства в Киеве
Также сообщалось, что в Миргороде на людей напал дикий кабан.
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