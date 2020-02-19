"Видела Царствие небесное": в Виннице чудом "воскресла" 83-летняя бабушка (видео)

Фото: 33kanal.com

В винницкой больнице произошел удивительный случай – 83-летняя бабушка чудом "воскресла" после комы и справки о смерти. Об этом сообщает "33-й Новини".

Ксению Прокофьевну из Стрижавки "скорая" доставила в состоянии коме и почти без признаков жизни. Как выяснилось, впервые медиков к бабушке вызвали в воскресенье в 6 утра. Врачи констатировали, что старушка умирает и везти ее в больницу нет никакого смысла. Но внезапно Ксения подала родственникам признаки жизни и в обед к ней приехала вторая "скорая".

"В обед к ней приехала вторая бригада "скорой", которая произвела на месте электрокардиограмму и зафиксировала "прямую линию" – остановку сердца ... Вызвали полицию, которая констатировала вместе с медиками биологическую смерть, выписала соответствующую справку. И все поехали ... А уже около 8 вечера, когда родные уже всем сообщили о смерти и заказали копания ямы, Ксения Прокофьевна снова начала подавать признаки жизни ... И снова, уже в третий раз за один день, к ней приехала карета "скорой"", – рассказал заведующий реанимационным отделением районной больницы Валерий Щербань.

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После всего пережитого Ксения сама говорит и дышит без аппарата "искусственного дыхания". В ее палате сейчас дежурит ее дочь Татьяна. По словам бабушки, она видела "Царствие небесное".

"Царство небесное! Отца своего звала! Хотела спросить, легко ли ему там? Думала – встретимся, я уже чувствовала его ... Но глаза открыла – а они стоят надо мной, эти люди в белом! Думала – ангелы! А это врачи ... Я сама уже жизни санитаркой работала, людей спасала ... И, видно, Бог меня миловал", – рассказала женщина.

Ранее мы писали, что в Китае ребенок "воскрес" во время похорон. Ребенок, который, согласно заключению медиков китайской провинции Аньхой, скончался, вдруг ожил во время траурной церемонии прямо перед кремацией.

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