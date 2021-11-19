Видео дня. В центре Сум появился 10-метровый "горячий душ"

В центре города внезапно прорвало трубу с горячей водой – под "душ" попали прохожие

В Сумах прорвало трубу с горячей водой / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Сум произошла авария на водопроводе, из-за чего в городе забил теплый "фонтан", высотой почти 10 метров.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Труба диаметром в 50 сантиметров под путепроводом не выдержала и дала трещину.

Вода же обильно полилась на прохожих, которые в то время проходили по пешеходной части моста. Особенно "порадовались" этому сумчане, в домах которых до сих пор нет горячей воды.