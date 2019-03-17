Вилкул: Необходимо вернуть контроль над ценами на продукты и снизить их
Александр Вилкул встретился с трудовым коллективом Уманского тепличного комбината
В Украине картошка, яйца и другие продукты питания стоят дороже, чем в Европе, а зарплаты намного ниже. Поэтому необходимы госпрограммы поддержки сельхозпроизводителям, как в Европе, льготные кредиты и снижение налогообложения. Об этом заявил Александр Вилкул в Умани Черкаской области на встрече с трудовым коллективом тепличного комбината.
"При наших черноземах, правильном управлении государством украинские сельхозпредприятия станут локомотивом экономического роста", – сказал Александр Вилкул.
Вилкул отметил, что сегодня отечественный сельхозпроизводитель сталкивается с множеством проблем. Рост налогов, процентных ставок и высокие тарифы на энергоносители — все это снижает конкурентоспособность украинской продукции, а главное — повышает цены на продукты питания в самой Украине. Также на положение отечественных аграриев негативно влияют ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в страны ЕС. Из-за маленького размера квот беспошлинные объемы поставок исчерпываются в начале года, а дополнительные платежи делают украинские товары неконкурентными.
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Оппозиционер подчеркнул, что за последние 5 лет цены на продукты питания выросли в 4 – 5 раз (прим. ред. — уровень цен на январь 2013 и уровень цен на декабрь 2018).
"Расходы на продукты питания для украинской семьи не должны превышать 25% семейного дохода", – говорит Вилкул.
По словам Вилкула, высокие наценки торговых сетей государство не регулирует с 2017 года. Поэтому, например, закупочная цена молока – на уровне 9 грн за литр, а продается оно в магазинах дороже 20 грн. В той же Европе срок окупаемости супермаркетов — 10 лет, а средняя наценка на продукты составляет 9 – 12%.
Вилкул отметил, что отечественным сельхозпроизводителям необходимо гарантировать комплексную государственную поддержку, в частности, возврат льготы по НДС. Для этого в Украине необходимо внедрить европейскую модель "зеленой корзины". Она включает государственную компенсация 50% стоимости основных фондов (производственных зданий, оборудования, транспортных средств и т. д.), льготные проценты по кредитам и создание в селах развитой инфраструктуры.
Напомним, ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.
Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.
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