Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Вилкул: Необходимо вернуть контроль над ценами на продукты и снизить их

Сегодня, 18:02

Александр Вилкул встретился с трудовым коллективом Уманского тепличного комбината

Александр Вилкул
Александр Вилкул.
Вилкул: Необходимо вернуть контроль над ценами на продукты и снизить их //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg Другие регионы Александр Вилкул встретился с трудовым коллективом Уманского тепличного комбината

В Украине картошка, яйца и другие продукты питания стоят дороже, чем в Европе, а зарплаты намного ниже. Поэтому необходимы госпрограммы поддержки сельхозпроизводителям, как в Европе, льготные кредиты и снижение налогообложения. Об этом заявил Александр Вилкул в Умани Черкаской области на встрече с трудовым коллективом тепличного комбината.

"При наших черноземах, правильном управлении государством украинские сельхозпредприятия станут локомотивом экономического роста", – сказал Александр Вилкул.

Вилкул отметил, что сегодня отечественный сельхозпроизводитель сталкивается с множеством проблем. Рост налогов, процентных ставок и высокие тарифы на энергоносители — все это снижает конкурентоспособность украинской продукции, а главное — повышает цены на продукты питания в самой Украине. Также на положение отечественных аграриев негативно влияют ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в страны ЕС. Из-за маленького размера квот беспошлинные объемы поставок исчерпываются в начале года, а дополнительные платежи делают украинские товары неконкурентными.

Читайте также

Оппозиционер подчеркнул, что за последние 5 лет цены на продукты питания выросли в 4 – 5 раз (прим. ред. — уровень цен на январь 2013 и уровень цен на декабрь 2018). 

"Расходы на продукты питания для украинской семьи не должны превышать 25% семейного дохода", – говорит Вилкул.

По словам Вилкула, высокие наценки торговых сетей государство не регулирует с 2017 года. Поэтому, например, закупочная цена молока – на уровне 9 грн за литр, а продается оно в магазинах дороже 20 грн. В той же Европе срок окупаемости супермаркетов — 10 лет, а средняя наценка на продукты составляет 9 – 12%.

Вилкул отметил, что отечественным сельхозпроизводителям необходимо гарантировать комплексную государственную поддержку, в частности, возврат льготы по НДС. Для этого в Украине необходимо внедрить европейскую модель "зеленой корзины". Она включает государственную компенсация 50% стоимости основных фондов (производственных зданий, оборудования, транспортных средств и т. д.), льготные проценты по кредитам и создание в селах развитой инфраструктуры.

Напомним, ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.

Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег продукты, цены, тарифы, вилкул, компенсация, сельхозпредприятия, Александр Вилкул, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " Вилкул: Необходимо вернуть контроль над ценами на продукты и снизить их". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вилкул: После перезагрузки власти политические узники должны выйти на свободу

Вчера, 21:21

Политик заявил, что Александр Ефремов сидит уже 2,5 года без каких бы то ни было обвинений

Вилкул: Украину нужно вернуть в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

15 марта, 18:35

С 2014 года украинское судостроение находится в глубоком кризисе

Умер бывший муж Лолиты

Настасья Самбурская поглумилась над ребенком Анны Хилькевич

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота