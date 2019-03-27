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Вилкул показал решение Верховного Суда по его жалобе на ЦИК

Сегодня, 22:48

У кандидата ожидают, что его представителям вернут руководящие должности в участкомах Коростеня

Александр Вилкул
Александр Вилкул.
Вилкул показал решение Верховного Суда по его жалобе на ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg Другие регионы У кандидата ожидают, что его представителям вернут руководящие должности в участкомах Коростеня

Верховный Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу кандидата в президенты от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула о признании бездействия Центральной избирательной комиссии противоправным, отмене постановления и обязательстве предпринять определенные действия.

Жалоба касалась постановления ЦИКа, которое, по мнению кандидата, нарушало равномерное распределение между кандидатами должностей в участковых комиссиях в Коростене Житомирской области.

Александр Вилкул из своей общей квоты в 59 руководящих должностей получил лишь одну должность в участковых комиссиях Коростеня, где у оппоблоковца наиболее сильные электоральные позиции. При этом кандидату Юрию Бойко предоставили 14 должностей, Петру Порошенко – 10.

"Мы будем не только фиксировать все нарушения, но и бороться за каждый голос, отданный за реальную оппозицию", – заявил Вилкул.

Комментируя решение Верховного Суда, адвокат Светлана Байдан – представитель кандидата в этом процессе, подчеркнула: "Команда Вилкула готова отстаивать каждый голос украинских избирателей, готова надежно защитить результат голосования от любых манипуляций".

"Теперь ЦИК, если все же решит обратить внимание на закон о выборах президента, лишен возможности, повторно рассматривая нашу жалобу, еще раз отказать в ее удовлетворении", – заявила Светлана Байдан и выразила надежду на то, что представителям Вилкула в самые ближайшие дни вернут руководящие должности в участковых комиссиях Коростеня.

Напомним, на Форуме "Совместная инициатива мира" в Северодонецке Александр Вилкул рассказал, что необходимо вернуть в страну мир и развитие.

Ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.

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Тег ЦИК, вилкул, апелляция, коростень, Верховный Суд Украины

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