Вилкул показал решение Верховного Суда по его жалобе на ЦИК
У кандидата ожидают, что его представителям вернут руководящие должности в участкомах Коростеня
Верховный Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу кандидата в президенты от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула о признании бездействия Центральной избирательной комиссии противоправным, отмене постановления и обязательстве предпринять определенные действия.
Жалоба касалась постановления ЦИКа, которое, по мнению кандидата, нарушало равномерное распределение между кандидатами должностей в участковых комиссиях в Коростене Житомирской области.
Александр Вилкул из своей общей квоты в 59 руководящих должностей получил лишь одну должность в участковых комиссиях Коростеня, где у оппоблоковца наиболее сильные электоральные позиции. При этом кандидату Юрию Бойко предоставили 14 должностей, Петру Порошенко – 10.
"Мы будем не только фиксировать все нарушения, но и бороться за каждый голос, отданный за реальную оппозицию", – заявил Вилкул.
Комментируя решение Верховного Суда, адвокат Светлана Байдан – представитель кандидата в этом процессе, подчеркнула: "Команда Вилкула готова отстаивать каждый голос украинских избирателей, готова надежно защитить результат голосования от любых манипуляций".
"Теперь ЦИК, если все же решит обратить внимание на закон о выборах президента, лишен возможности, повторно рассматривая нашу жалобу, еще раз отказать в ее удовлетворении", – заявила Светлана Байдан и выразила надежду на то, что представителям Вилкула в самые ближайшие дни вернут руководящие должности в участковых комиссиях Коростеня.
Напомним, на Форуме "Совместная инициатива мира" в Северодонецке Александр Вилкул рассказал, что необходимо вернуть в страну мир и развитие.
Ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.
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