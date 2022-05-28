Вилкул рассказал, куда в Кривом Роге попали ракеты врага

Российские оккупанты в субботу, 28 мая, обстреляли в Кривом Роге завод.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"В результате прилета нескольких ракет на территорию промышленного предприятия промзоны Кривого Рога завод практически уничтожен", – сообщил Вилкул.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул ранее заявил, что российские оккупанты в Херсонской области планируют наступление в направлении Кривого Рога.

По его словам, "готов гарнизон города, готовы все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны".

"Продолжается работа по усилению всех линий обороны города. Вниманию криворожан и жителей района – если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится, то не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы. А тем более выкладывать это все в интернет", – подчеркнул глава военной администрации Кривого Рога.