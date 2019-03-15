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Вилкул: Украину нужно вернуть в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

Сегодня, 18:35

С 2014 года украинское судостроение находится в глубоком кризисе

Вилкул: Украину нужно вернуть в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bd4/ba0/5c8bd4ba015bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bd4/ba0/5c8bd4ba015bb.jpg Другие регионы С 2014 года украинское судостроение находится в глубоком кризисе

15 марта 2019-го херсонская верфь "Смарт Меритайм Групп" завершила строительство корпуса танкера для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. В церемонии спуска на воду принял участие народный депутат Александр Вилкул. 

Вилкул поздравил коллектив предприятия с этим событием. Он подчеркнул: "Каждый спуск судна на украинской верфи – это как чудо. Нашу страну превращают в кладбище заводов".

По его словам, после перезагрузки власти необходимо строить суда, самолеты, ракеты. Для этого нужно обеспечить и госпрограмму, и госзаказ, снизим налоги и ставки по кредитам. Поддержать производителей на внешних рынках, вернуть Украину в список ведущих морских держав с судостроением, судоремонтом мирового уровня, чтобы украинцы имели достойную работу с высокой заработной платой на родине.

Судно получило название "AIME" в честь принцессы Нидерландов. Этот спуск стал настоящим событием для отечественных корабелов. Ведь с 2014 года украинское судостроение находится в глубоком кризисе, на верфи за это время объем производства уменьшился в восемь раз. Подавляющее большинство предприятий отрасли не работают. Тысячи высококвалифицированных рабочих вынуждены уехать работать за границу.

Один из главных пунктов плана Александра Вилкула по Новой Индустриализации страны – это переформатирование украинской экономики с опорой на промышленное развитие, масштабные инфраструктурные проекты и госзаказ. По словам Василия Федина, генерального директора Smart Maritime Group, план, который предлагает Вилкул, может дать возможность украинским судостроителям вернуться к тем объемам, которые были раньше, создавать новые рабочие возродить украинское судостроение.

Лидер объединенной оппозиции подчеркнул, что только Новая Индустриализация поможет создать в стране миллионы новых рабочих мест, обеспечить украинцев достойными зарплатами, наполнить бюджет для реализации социальных программ – повышения пенсий, введения государственной страховой медицины, обеспечения качественного образования и высокого уровня жизни украинцев.

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Тег Херсон, вилкул, судостроение

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