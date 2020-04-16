Винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски

Необходимые для борьбы со вспышкой коронавируса маски и защитные костюмы для медиков начали шить в Виннице. Для этого перепрофилировали несколько цехов двух местных фабрик.

Буквально за сутки портные сделали лекала, настроили машинки и к вечеру сшили уже полтысячи защитных костюмов многократного использования. В целом должны сделать больше 17 тысяч комбинезонов. Сшитые на предприятии медицинские маски развозят по больницам.

"Комбинезоны – универсальные. Они – со свободным облеганием, для того, чтоб можно было его одеть на одежду, чтоб можно было себя в нем свободно чувствовать", – рассказала главный инженер швейной фабрики Евгения Заичко.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что во Львове сразу пять фабрик переориентировались с обычной одежды на защитные костюмы.

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На время карантина они свернули традиционное производство, чтобы помочь медикам.

Медикам продукцию решено передавать бесплатно – деньгами скинулись местные предприниматели.

Также мы писали, что в Украине к борьбе с коронавирусом подключилась оборонка. На предприятиях оборонного комплекса шьют медицинские маски и выпускают дезинфекторы воздуха.

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