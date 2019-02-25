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Винницкие копы раскрыли жестокое убийство

Сегодня, 18:53

Бывшие зэки решили, что их знакомый виновен в том, что они попали в тюрьму

Винницкие копы раскрыли жестокое убийство
Винницкие копы раскрыли жестокое убийство. Фото: Сегодня
Винницкие копы раскрыли жестокое убийство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/419/d55/5c7419d552744.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/419/d55/5c7419d552744.png Другие регионы Бывшие зэки решили, что их знакомый виновен в том, что они попали в тюрьму

В Винницкой области полицейские раскрыли жестокое убийство. К стражам порядка обратились родственники 62-летнего жителя поселка Липовцы, который пропал без вести.

Уже через несколько дней полицейские вышли на след двоих бывших заключенных, которые признались, что убили знакомого за то, что считают его виновным в своем тюремном заключении. Его избивали, пытали, а потом закопали в парке.

"Мы не можем даже сказать, был ли он уже мертв в то время, когда они его хоронили. Мы подозреваем, что он еще мог жить. И, когда они выкопали яму, они ему сломали ноги, поскольку он туда не смог поместиться", – рассказал Юрий Педос, начальник управления Нацполиции в Винницкой области.

Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Также мы писали о том, как 48-летний таксист в Днепропетровской области был жестоко избит клиентами – он принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.

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Тег убийство, полиция, винницкая область

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