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Винницкие копы задержали троих рэкетиров

Сегодня, 15:26

Рэкетиры вымогали у сирийца более шести тысяч долларов

Винницкие копы задержали троих рэкетиров Другие регионы Рэкетиры вымогали у сирийца более шести тысяч долларов

В Виннице полицейские задержали рэкетиров, которые вымогали у гражданина Сирии более шести тысяч долларов. Чтобы тот отдал деньги – отобрали у него автомобиль.

На встречу приехали три иномарки, и во время передачи первых 500 долларов были задержаны. Сейчас следователи выясняют, за что вымогали валюту и скольких людей еще терроризировали.

"Все втроем требовали 6500 долларов. Я ему говорил, сейчас полчасика, приедет товарищ и он мне одолжит эти деньги", – заявил пострадавший.

"Изъят ряд документов, расписок долговых, и мы будем сейчас проверять эти долговые записки", – объяснил Юрий Педос, начальник Нацполиции в Винницкой области.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

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Тег Винница, полиция, рэкетир, рэкет, вымогательство

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