Винницкие копы задержали троих рэкетиров
Рэкетиры вымогали у сирийца более шести тысяч долларов
В Виннице полицейские задержали рэкетиров, которые вымогали у гражданина Сирии более шести тысяч долларов. Чтобы тот отдал деньги – отобрали у него автомобиль.
На встречу приехали три иномарки, и во время передачи первых 500 долларов были задержаны. Сейчас следователи выясняют, за что вымогали валюту и скольких людей еще терроризировали.
"Все втроем требовали 6500 долларов. Я ему говорил, сейчас полчасика, приедет товарищ и он мне одолжит эти деньги", – заявил пострадавший.
"Изъят ряд документов, расписок долговых, и мы будем сейчас проверять эти долговые записки", – объяснил Юрий Педос, начальник Нацполиции в Винницкой области.
Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей.
Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.
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