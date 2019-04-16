Винницкие учителя математики не справились со ВНО для абитуриентов

37 преподавателей едва сделали половину заданий, четверо не справились вообще

Фото: Анастасия Искрицкая

Преподаватели математики из пяти районов Винницкой области не сдали внешнее независимое оценивание по профильному предмету, которое проходят абитуриенты. Об этом сообщает издание "Gazeta.ua". Всего тестах приняли участие 217 педагогов из Казатинского, Томашпольского, Ямпольского, Хмельницкого и Могилев-Подольского районов.

"37 учителей едва выполнили задачу наполовину, четверо провалили вообще, – говорит исполняющий обязанности руководителя областного департамента образования Владимир Буняк. – Мы проводили тест анонимно, хотели узнать реальный уровень их знаний. Пока не знаем, кто показал худший результат. Но скоро все учителя будут проходить сертификацию. Кому-то придется искать другую работу".

В прошлом году Винницкая область заняла предпоследнее, 23-е место, в Украине в рейтинге прохождения ВНО по математике.

"Мы решили найти причину этого. Хотим разобраться, как знает свой предмет прежде всего учитель", - говорит заместитель директора областного департамента образования Елена Черная.

Преподаватели согласились обучаться дополнительно на специализированных курсах.

"Они сами заинтересованы. Еще есть время. В октябре будет сертификация учителей начальных классов. Дальше – предметников. Сертификация коснется каждого. Если пройдут, то следующие три года будут получать на 20 процентов больше зарплату", - добавляет Елена Черная.

Напомним, что в 2019 году экзамены ВНО начнутся 21 мая и будут длиться до 12 июля. для того, чтобы будущие абитуриенты могли потренироваться перед сдачей экзаменов, в Украине уже несколько лет есть платная возможность пройти пробное ВНО. Журналисты"Сегодня" тоже решили испытать себя и зарегистрировались на пробное тестирование.

Кстати, ранее молодой парень из Черновцов записал "музыкальную" шпаргалку- трек со словами, в которых часто делают неправильные ударения. Сейчас его песня помогает выпускникам готовится к сдаче ВНО и за краткое время видео стало настоящим хитом в интернете – за месяц его клип собрал в сети почти сто тысяч просмотров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Винницкие учителя математики не справились со ВНО для абитуриентов". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Gazeta.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.