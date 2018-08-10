Винницкий коп при задержании застрелил психически больного мужчину

Мужчина с ножом бросился на полицейских и им пришлось применить оружие

В Винницкой области во время задержания психически больного мужчины, вооруженного ножом, копы применили оружие. В результате подозреваемый погиб на месте. Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, инцидент произошел вечером 9 августа в Ильинецком районе.

"Около 21:00 в местное отделение полиции поступило сообщение от семейного врача, что он требует вмешательства полицейских во время оказания медицинской помощи мужчине, который имеет проблемы с психическим здоровьем. По словам медика, он вел себя агрессивно и угрожал физической расправой своей жене и врачам", – говорится в сообщении.

Прибывшим по вызову копам врачи и местные жители сообщили, что мужчина с ножом в руках убежал в неизвестном направлении, угрожая кого-то убить. Вскоре полицейские обнаружили мужчину возле пруда.

"Он вел себя неадекватно, чтобы его успокоить и изъять оружие, начали с ним переговоры", – отметили в полиции.

При этом на требования стражей порядка и предупреждения о применении оружия мужчина не отреагировал, и бросился с ножом на одного из копов, и "полицейскому пришлось применить оружие", в результате нападавший получил огнестрельное ранение, от которого погиб на месте.

По словам местных жителей, у мужчины ранее неоднократно проявлялись приступы агрессии, во время которых он угрожал им физической расправой.

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