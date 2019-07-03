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Виноградники на севере Украины: фермеры рассказали о рискованном эксперименте

3 июля, 03:05

Разведением винограда предприниматели надеются привлечь туристов в Остер


На Севере Украины фермеры показали, что не боятся экспериментов, и высадили виноградники, а потом пригласили журналистов "Сегодня" и рассказали о том, есть ли выгода от такого необычного хода.

"Мы сейчас просто экспериментируем и подбираем те сорта, которые лучше всего адаптируются в наших условиях", – отметил Артем Севастьян, директор агропредприятия.

Фермеры признаются, что взялись за рискованное дело, ведь погодные условия для этой культуры в Черниговской области – не слишком подходящие. Однако опытные виноградари, которые стали консультантами эксперимента, верят в успех.

"Самое главное, чтобы в голове включилось, что виноград можно на Черниговщине выращивать. Сейчас идет климатическое потепление, и настолько оно продвинулось", – объяснил виноградарь Леонид Ющенко.

Фермеры рассчитывали, что свой первый доход они получат лет через пять, но интересуют их не только деньги.

"Мы будем Черниговщину прославлять в Украине, и наш славный город Остер. И это можно тут его частично привлекать к зеленому туризму. Плюс будет для всех, огромный", – уверен Артем Севастьян.

В селе Беремицкое, на территории Остерской территориальной общины, есть, на что посмотреть – например, парк "Беремицкое", где высаживают уникальные деревья и разводят животных.

"И коней, и ланей, и косуль, и муфлонов, и кабанов, не говоря уже о большом количестве птиц, которые есть", – перечислил менеджер парка Ростислав Полушвайко.

Так, лосенок по кличке Ева работники парка неделю назад спасли от смерти.

"Спасли его грибники, нам сказали, мы забрали. Сейчас тоже такое маленькое, откармливаем", – рассказал Ростислав Полушвайко.

Тем временем, парк исправно платит налоги и наполняет местный бюджет.

"Платят нам за паевое участие. Это довольно неплохие деньги. Также они платят налог на землю", – отметил заместитель городского головы Андрей Скидан.

Прибыль Остерская община получает и от других предприятий. За бюджетные деньги ремонтируют дороги и наводят порядок в городе.

"Сейчас сделали детские площадки, тренажерные залы у нас на стадионе. Мы туда бегаем, занимаемся. Кто хочет похудеть – пожалуйста", – добавила жительница Остерской общины Татьяна Дробьязко.

Остерской общине всего два года, однако она успешно развивается. В 2018 году собственных доходов в бюджете было более 21 миллиона гривен. И это – на восемь тысяч человек населения.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

Ранее эксперт в комментарии "Сегодня" подчеркивала необходимость создания условий для переработки молока самими фермерами, как это делают аграрии в США и ЕС на кооперативных заводах. 

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мира:


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Тег виноград, фермеры, Черниговская область , фермерские хозяйства, виноградники

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