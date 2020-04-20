Виноват Киев: в Сумской области объяснили, почему не сообщили статистику о COVID-19

Впрочем, за прошлые сутки новых случаев заболевания не было

20 апреля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что данные о зараженных коронавирусом неполные, поскольку семь областей не предоставили новую информацию. Сумская область уже объяснила причину такого инцидента. По словам директора областного лабцентра Владимира Збаражского, результаты тестов из Киева пришли слишком поздно.

"На Пасху в лаборатории прорабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23:00, а отчетность подается по состоянию на 22:00", – заявил Збаражский.

Также он добавил, что за последние сутки не подтвердили новых случаев инфицирования COVID-19 в Сумской области.

Реклама

Таким образом, сейчас зафиксировано 83 случая заражения коронавирусной инфекцией в области.

Напомним, недавно в Сумской области местные власти запретили жителям находиться в общественных местах на выходные дни и ввели "комендантский час".Многие жители региона нарушают карантин, празднуют дни рождения, ездят на шашлыки, не думая о собственном здоровье и здоровье окружающих.

Кроме того, в Сумской области во время карантина, объявленного из-за коронавируса, были уволены 47 медицинских работников.

Также смотрите,как в Украине тестируют на коронавирус:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама