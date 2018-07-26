Владельцы черкасского завода рассказали о попытке захвата их производства

В Черкасской области произошла попытка захватить завод по производству детского питания "Малятко". Как рассказали владельцы производства, группа неизвестных ворвалась на проходную предприятия в Золотоноше с требованием передать им недвижимость, предъявив документы о смене собственника.

Руководство завода считает, что эти бумаги – результат незаконный действий госрегистратора. Остановить незваных гостей удалось только благодаря вмешательству полиции и общественности. Ныне предприятие находится под государственной охраной. Обстоятельства выясняет полиция.

"Регистрационные действия оппонентами были проведены на основании судебного решения, которое уже отменено. Соответственно, оно не могло лечь в основу данных действий. ПО этому поводу в Минюст подана ссора на действия регистраторов. Будем ждать решения", – уточнила Екатерина Гупало, руководитель практики уголовного права и защиты бизнеса адвокатского объединения.

В свою очередь, Ирина Варагаш, президент ТОВ "Экония", уверена, что попытка захвата была предпринята по сфабрикованным документам.

"Я думаю, что в судебном порядке правоохранители обязательно это установят и докажут нашу правоту. У нас есть полностью достоверные данные от правоохранителей Золотоношской полиции о том, что по этому адресу государственного регистратора не существует, живет физическое лицо, которому более 80 лет", – подчеркнул он.

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