Власти Кропивницкого возместят убытки людям, пострадавшим от взрывов на автозаправке

"Сегодня" узнали, покроет ли такая помощь убытки

Власти Кропивницкого возместят убытки людям, пострадавшим от взрывов на автозаправке 2019-04-10T21:43:36+03:00 Другие регионы «Сегодня» узнали, покроет ли такая помощь убытки

До десяти тысяч гривен – каждой пострадавшей семье. Городские власти Кропивницкого возместят убытки людям, чьи дома две недели назад пострадали от взрывов газа на автозаправке. Специальная комиссия наведалась в каждый дом – рассчитывали компенсацию и оценивали повреждения. "Сегодня" узнали, покроет ли такая помощь убытки.

Двор Маргариты всего в сотне метров от эпицентра взрывов. В тот вечер, когда в воздух взлетел газовоз, женщина с тремя детьми была дома.

"Мы бежали отсюда как ошпаренные. И мы бежим, сзади эти взрыва. Вообщем это очень-очень страшно. Мы ехали, и я думала, что возвращаться уже не будет куда", – вспоминает жительница пострадавшего дома Маргарита Перевозная Дмитерчук.

Дом и летняя кухня Маргариты уцелели. Но вылетели семь окон. Треснула стена. Стекло уже заменили самостоятельно за тысячу гривен.

"Ну как, холодно же, очень холодно. Не будешь же с открытым окнами", – говорит женщина.

Людям, чьи дома пострадали от взрывов, городские власти пообещали компенсировать убытки. В пределах десяти тысяч гривен.

Поэтому потраченную тысячу Маргарите вернут из городского бюджета. А вот возмещение на ремонт стены представитель комиссии советует требовать от владельцев стоянки и АЗС через суд. Ведь доказать, что стена треснула в результате взрыва, можно только при помощи экспертизы.

Всего в горсовет обратилось семь домохозяйств. Окончательную сумму убытков специалисты еще подсчитывают. Сергея в этом списке нет. Расплавленную крышу он перекрыл самостоятельно. На восстановление кровли ушло несколько тысяч гривен. На компенсацию от городской власти не рассчитывает. Больше волнует – кто будет компенсировать моральный ущерб.

"Дети, которые выбегали перепуганные, в чем было, в тапочках. Ребенок заболел после этого пожара. Сколько на лекарство выбросился. Я не знаю, кто это возместит, – сетует житель пострадавшего дома Сергей Ребедайло.

27 марта в 8 вечера Кропивницкий вздрогнул от семи мощных взрывов. На автостоянке возле газовой заправки в воздух взлетел газовоз. Из него, во время перекачки сжиженного газа в автоцистерну, произошла утечка опасного вещества. После взрывов начался пожар, который уничтожил два десятка машин на парковке.

Пострадали четыре человека. Двое спасателей, директор фирмы, которая принимала газ, и водитель газовоза. Последний неделю назад умер в больнице. Директора и главного инженера предприятия взяли под домашний арест. Следствие еще продолжается. А вот жители близлежащих домов требуют убрать заправку и парковки.

"У нас дети, внуки. Мы живем на пороховой бочке, можно сказать. Я считаю, что должны закрыть. Все. Это вердикт один, что надо закрывать", – считает жительница пострадавшего микрорайона Вера Продайвода.

Соответствующее коллективное обращение к городским властям подписали уже около сотни человек. А газовая заправка, расположенная у эпицентра взрыва, пока не работает.

Напомним, в Кропивницком произошла серия взрывов возле автозаправки, в результате чего пострадали несколько человек, один из которых впоследствии скончался.

Как сообщалось, мэрия Кропивницкого пообещала оказать денежную помощь жителям города, пострадавшим от взрывов.

Прокуратура заявила, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.

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