Вместо ручки: в Бердичеве на двери квартиры установили гранату
Взрывотехники успели вовремя разрядить и изъять боеприпас
В городе Бердичев Житомирской области неизвестные установили гранату у дверей жилого дома.
"11 февраля около 18.00 поступило сообщение об обнаружении в подъезде многоквартирного дома гранаты. Взрывотехники, прибыв на место происшествия, разрядили и изъяли боеприпас. Начато уголовное производство", – сообщают в полиции.
Было установлено, что к входной двери одной из квартир вместо ручки были присоединены шнур с ручной гранатой "Ф-1" и подрывателем. Предварительно, граната боевая, ее отправят на экспертизу.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 ("Хулиганство") УКУ. В рамках уголовного производства полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к совершению указанных противоправных действий.
Ранее в поселке Черняхов Житомирской области полицейские задержали мужчину, который бросил во двор знакомого гранату. В результате взрыва местный житель получил осколочные ранения ног.
Также сообщалось, что в Житомире полиция проводит проверку по факту двух взрывов, прогремевших ночью возле одного из ресторанов в центре города.
А в Малине Житомирской области в одном из ночных заведений прогремел взрыв
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