Вместо ручки: в Бердичеве на двери квартиры установили гранату

Взрывотехники успели вовремя разрядить и изъять боеприпас

Фото: Нацполиция

Вместо ручки: в Бердичеве на двери квартиры установили гранату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ac/eb2/5c62aceb2d271.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ac/eb2/5c62aceb2d271.jpg 2019-02-12T13:27:00+02:00 Другие регионы Взрывотехники успели вовремя разрядить и изъять боеприпас

В городе Бердичев Житомирской области неизвестные установили гранату у дверей жилого дома.

"11 февраля около 18.00 поступило сообщение об обнаружении в подъезде многоквартирного дома гранаты. Взрывотехники, прибыв на место происшествия, разрядили и изъяли боеприпас. Начато уголовное производство", – сообщают в полиции.

Было установлено, что к входной двери одной из квартир вместо ручки были присоединены шнур с ручной гранатой "Ф-1" и подрывателем. Предварительно, граната боевая, ее отправят на экспертизу.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 ("Хулиганство") УКУ. В рамках уголовного производства полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к совершению указанных противоправных действий.

Ранее в поселке Черняхов Житомирской области полицейские задержали мужчину, который бросил во двор знакомого гранату. В результате взрыва местный житель получил осколочные ранения ног.

Также сообщалось, что в Житомире полиция проводит проверку по факту двух взрывов, прогремевших ночью возле одного из ресторанов в центре города.

А в Малине Житомирской области в одном из ночных заведений прогремел взрыв

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