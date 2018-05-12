Во Львове после двух операций умер боец ВСУ

Во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач.

"Сергей Горбач родился 3 декабря 1972 года. В зоне боевых действий - с 2014 года. Воспитывал дочь В начале апреля вернулся из отпуска, а уже 6-го числа его нашли без сознания и доставили в Харьковский госпиталь. Там предварительно диагностировали инсульт. Все время находился в реанимации. Первую операцию ему сделали во Львовском военном госпитале", – сообщает Житомир.info.

Как оказалось, первую операцию он перенес хорошо, но после второй, через пару дней, Сергей умер.

Напомним, ранее в Чортковском районе прощались с 21-летним Иваном Сторчаком, который погиб на боевом задании 12 августа в селе Водяное Донецкой области. Боец служил наводчиком пулеметного взвода 3-й мотопехотной роты одной из воинских частей.

Также мы писали, что в районе города Авдеевка под обстрелами героически погиб капитан Марис Каминский, уроженец Волынской области, служивший в Черновцах.

А в селе Бортники Львовской области хоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Владимира Князева. Ему было всего 18 лет. Тело парня жители области встречали на коленях.