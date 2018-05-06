Во время боевой подготовки в Житомирской области умер десантник

5 Мая 2018, 23:00

Военные врачи приняли все необходимые реанимационные мероприятия в полном объеме, однако спасти жизнь мужчины не удалось

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Житомирской области от острой сердечной недостаточности умер 44-летний сержант запаса Андрей Куприян, сообщила пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ, у 44-летнего сержанта запаса Андрея Яковлевича Куприана остановилось сердце. По предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности", – говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

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Военные врачи приняли все необходимые реанимационные мероприятия в полном объеме, однако спасти жизнь мужчины не удалось.

Напомним, в районе выполнения боевых заданий на территории Донецкой области по защите независимости и территориальной целостности Украины ушел из жизни старший офицер Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины подполковник Дмитрий Щепцов, сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook во вторник, 24 апреля.

Напомним, в Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник. Об этом сообщили в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины.

Ранее в поезде "Хмельницкий-Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы лейтенанта Максима Свинцицкого, который следовал к месту несения службы. 
умер, десантник
Источник:

"Сегодня"

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