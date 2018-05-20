Во время футбольного матча в Черкассах произошли столкновения: задержали 200 человек

Сегодня, 01:29

Правоохранители начали задерживать тех, кто стал зачинателем инцидента

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Во время футбольного матча ФК "Черкасский Днепр" – "Сумы" на стадионе в Черкассах сегодня произошло столкновение между болельщиками, в результате чего правоохранители задержали почти 200 человек. Об этом в комментарии УНН пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

"Во время футбольного матча между командами городов Черкассы и Сумы группа болельщиков за черкасскую команду вышла на футбольное поле с плакатами и лозунгами. Такими действиями фанаты выражали протест против президента футбольного клуба. Они вели себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью, толкнули работника стадиона – стюарта – и с дракой хлынули к другому сектору болельщиков. Другие болельщики начали протестовать против таких действий и призвали вернуться в свою фан-зону. После этого произошло столкновение между болельщиками. Затем правоохранители начали задерживать тех, кто стал зачинателем инцидента. В результате почти 200 человек были задержаны и доставлены в Черкасское отделение полиции", – рассказали в полиции.

Ранее в Харькове ультрас "Металлиста" провоцировал полицию: бил кулаками по каскам.

Ранее во Львове футбольные фанаты избили водителя маршрутки Инцидент  произошел 22 апреля около 20:00 на улице Стрыйской, после матча на стадионе "Арена Львов" между киевским "Динамо" и ровенском "Вересом".

Также сообщалось, что в стычках с футбольными болельщиками в Мариуполе пострадали девять полицейскихСтычки произошли в середине второго тайма, после того, как некоторые футбольные фанаты зажгли петарды и дымовые шашки и полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона.
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