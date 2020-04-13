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Во время пасхальной литургии папа Римский призвал закончить войну на востоке Украины (видео)

13 апреля, 15:37

Екатерина Степаненко

Праздничная месса прошла в пустой базилике из-за карантина

Пасха в карантине. Накануне христиане западного обряда отметили Воскресение Христово. Но из-за объявленного по всему миру карантина впервые в истории праздник прошел без верующих.

Литургии с участием одних священнослужителей отправили в храмах Нью-Йорка, Мадрида, Каракаса и многих других городов планеты. В пустом соборе Дуомо в Милане в сопровождении органа выступил итальянский тенор Андреа Бочелли. Из автомобиля с пасхальной молитвой к прихожанам обратился священник в Лиссабоне. Верующие приветствовали его с балконов собственных домов. А в Рио-де-Жанейро город освятили с вертолета.

В пустой базилике отправил мессу папа Римский Франциск. В традиционном обращении понтифик призвал остановить все войны, в том числе и на востоке Украины.

"Не те времена сейчас, чтобы торговать оружием и тратить на него большие деньги. Лучше пусть они пойдут на лечение людей и спасение жизней. Именно теперь мы должны прекратить огонь в Сирии и Йемене. Я хочу, чтобы Палестина и Израиль сели за стол переговоров. А страдания людей на Востоке Украины прекратились навсегда", – сказал он в своей праздничной речи.

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Напомним, ранее папа Римский назвал "причину" эпидемии коронавируса. Понтифик, который все еще не до конца вылечился от бронхита, назвал причиной вспышки болезни безответственное отношения людей к природе.

А настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в очередной раз призвал верующих оставаться дома на Пасху.

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Папа Римский Пасха Франциск восток Украины Папа Римский Франциск

Источник: Сегодня

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