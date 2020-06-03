Вода на пляже в Николаеве стала зеленой: фото

В Корабельном районе Николаева вода на пляже "Чайка" окрасилась в ярко-зеленый цвет.

Об этом 2 июня на Facebook-странице "Контакт центр при Миколаївській міській раді" сообщила Наталия Белова, которая разместила также и фото зеленой воды.

На одном из снимков можно увидеть, что в воду рядом с пляжем уходит труба неизвестного назначения.

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"Пляж "Чайка" в Корабельном районе, 2 июня. Кто в городе занимается экологией? Что это?" - написала она.

Обращение было зарегистрировано и принято в работу.

В свою очередь, комментаторы этого явления в соцсети отметили, что причиной такого окраса воды, могло быть буйное цветение водорослей, но если ранее оно наблюдалось ближе к концу лета, то из-за природных аномалий этот период сдвинулся на более ранний срок.

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Стоит отметить, что пляж "Чайка" по решению мэрии определен как одно из мест массового отдыха у воды: по словам руководителя городского управления по чрезвычайным ситуациям, вода в районе этого пляжа соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Напомним, ранее специалисты в Одессе проверили морскую воду на пляжах и пришли к выводу, что купаться там опасно для здоровья.

Между тем в Киеве еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от грызунов, паразитов, клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

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